Об этом рассказали в российском Минобороны

На фоне срыва очередной волны мобилизации на Украине, и с целью сокрытия катастрофических потерь личного состава ВСУ киевский режим усилил вербовочную работу в странах Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока по привлечению иностранных наемников. Об этом в понедельник, 10 июля, рассказали в российском Министерстве обороны.

С 24 февраля 2022 года для участия в боевых действиях на стороне ВСУ на Украину официально прибыло 11675 иностранных наемников из 84 государств.

К 30 июня 2023 года было подтверждено уничтожение в ходе боевых действий 4845 иностранных наемников, преимущественно из США, Канады и европейских стран. Еще 4801 иностранный боевик сбежал с территории Украины, в рядах ВСУ продолжают действовать 2029 наемников.

Ранее первый заместитель главы СКР Эдуард Кабурнеев на совещании в Донецке доложил о расследовании уголовных дел о привлечении Украиной наемников из иностранных государств. Следствию с помощью оперативных служб удалось установить данные иностранцев, прибывших на Украину в качестве наемников, в том числе 366 граждан Грузии, 234 – США, 233 – Великобритании, 185 – Сирии, 70 – Канады и ряда других стран.

В конце мая западные СМИ писали, что с начала конфликта более 20 тысяч американцев выразили желание принять участие в боевых действиях против России в зоне СВО. При этом за тот же период ВС России ликвидировали шестнадцать американских наемников.

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