Собянин первым получил в МГИК удостоверение кандидата на пост мэра Москвы

Выборы мэра Москвы пройдут в столице с 8 по 10 сентября

Мосгоризбирком зарегистрировал Сергея Собянина кандидатом на должность мэра Москвы на предстоящих в сентябре выборах. Решение было принято на заседании комиссии.

"Предлагаю принять следующее решение - зарегистрировать кандидатом на должность мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина, выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца, опубликовать настоящее решение в наших официальных изданиях", - сообщил в ходе заседания заместитель председателя МГИК Дмитрий Реут.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице с 8 по 10 сентября.

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