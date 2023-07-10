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Мишустин исключил возврат к импортным технологиям в промышленности

15:16
  • понедельник
  • 10 июля 2023

Россия развивает технологический суверенитет

Российская промышленность больше не будет опираться на импортные технологии, она должна выпускать собственную высокотехнологичную продукцию. Такое заявление сделал в понедельник, 10 июля, премьер-министр России Михаил Мишустин.

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Политик подчеркнул, что необходимо достичь полноценного технологического суверенитета во всех без исключения критически значимых отраслях.

Мишустин признал, что это серьезный вызов для российской промышленности, но будущее России — за выпуском всего спектра собственной высокотехнологичной продукции, конкурентоспособной и на внутреннем рынке, и на внешнем, сообщает "Интерфакс".

Ранее глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин отмечал, что у России есть потенциал для обеспечения своим гражданам бесперебойного авиасообщения. Он также подчеркнул, что для достижения поставленных целей в области гражданского авиасообщения в России есть не только технологические, но и интеллектуальные ресурсы. Совокупность этих факторов в перспективе позволит совершить значительный рывок в авиастроении.

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