Мишустин исключил возврат к импортным технологиям в промышленности

Россия развивает технологический суверенитет

Российская промышленность больше не будет опираться на импортные технологии, она должна выпускать собственную высокотехнологичную продукцию. Такое заявление сделал в понедельник, 10 июля, премьер-министр России Михаил Мишустин.

Политик подчеркнул, что необходимо достичь полноценного технологического суверенитета во всех без исключения критически значимых отраслях.

Мишустин признал, что это серьезный вызов для российской промышленности, но будущее России — за выпуском всего спектра собственной высокотехнологичной продукции, конкурентоспособной и на внутреннем рынке, и на внешнем, сообщает "Интерфакс".

Ранее глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин отмечал, что у России есть потенциал для обеспечения своим гражданам бесперебойного авиасообщения. Он также подчеркнул, что для достижения поставленных целей в области гражданского авиасообщения в России есть не только технологические, но и интеллектуальные ресурсы. Совокупность этих факторов в перспективе позволит совершить значительный рывок в авиастроении.

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