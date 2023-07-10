С жителей новых регионов три года не будут взыскивать долги по кредитам

До 2026 года действует переходный период

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий до 2026 года взыскивать с жителей ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей просроченные долги по кредитам.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации, он вступит в силу через 10 дней после опубликования.

Закон принят в целях защиты прав и законных интересов жителей новых регионов, говорится в тексте документа. Запрет распространяется на задолженности физлиц перед профессиональными кредиторами и микрофинансовыми организациями.

На долги между физлицами, за жилищно-коммунальные услуги и на займы индивидуальных предпринимателей документ не распространяется.

Как напоминает РИА Новости, до 2026 года в новых регионах действует переходный период для интеграции в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России.

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