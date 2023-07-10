В США заявили о риске гибели американцев в войне с Россией из-за Байдена

Американские власти намеренно разжигают локальные конфликты

Позиция действующего президента США Джо Байдена по Украине может привести к гибели американских граждан в возможном противостоянии с Россией. Об этом заявила член Конгресса США Марджори Тейлор Грин на своей странице в Twitter.

Как отметила конгрессвумен, нынешняя администрация президента США Джо Байдена не только спонсирует локальные конфликты на Ближнем Востоке, но и намеренно разжигает новые войны на европейском континенте.

"Если Украину примут в НАТО, не будет ли Америка слишком активно воевать с Россией? Неужели нашим собственным сыновьям и дочерям придется погибнуть в очередной бессмысленной и чужой войне?" – написала Грин, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом она подчеркнула, что простые американцы не хотят участвовать в прямой конфронтации с Россией. По ее словам, вовлечение США в конфликт позволит американским властям оправдать нежелание решать внутриполитические проблемы страны.

Ранее аналитики издания The Wall Street Journal заявили, что американская армия не сможет противостоять России или Китаю из-за нехватки высокоточного оружия.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"