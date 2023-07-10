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Из-за подтоплений в ряде районов Сочи ввели режим ЧС

17:58
  • понедельник
  • 10 июля 2023

Минувшей ночью там всего за несколько часов выпало около 100 миллиметров осадков

Вброд - через бурный поток. Каждый шаг таит опасность. В воде бурого цвета не видно препятствий. На улицах и во дворах - каскадные водопады. В Сочи течение было настолько мощным, что сносило припаркованные автомобили.
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Операция по спасению человека. Турист из Сибири переходил мост через реку Хорота, вышедшую из берегов. Внезапно его подхватил поток. Отдыхающий сумел зацепиться за дерево. В темноте при свете фонарей сотрудники МЧС вызволяли мужчину.

В ночь на воскресенье Сочи накрыл так называемый залповый ливень. За несколько часов выпало около 100 миллиметров осадков. Реки вышли из берегов. Ночью сработали сирены, оповещающие об эвакуации. Вода поднималась стремительно - прямо на глазах. Сильнее всего пострадал поселок Мирный на федеральной территории "Сириус". Там оказались затоплены цокольные и первые этажи 150 зданий.

В Сочи сейчас разгар туристического сезона. Владельцы отелей размещают отдыхающих на верхних этажах. Сотрудники МЧС эвакуируют людей на лодках в пункты временного размещения. К ликвидации последствий привлечены больше 100 специалистов.

"На настоящий момент сил и средств достаточно. Работают пожарно-насосные станции и мотопомпы. Оказывается адресная помощь людям по заявлению. Работают пять плавсредств. Организовано питание и проживание", - сообщил Максим Плахотнюк, заместитель начальника 10-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Потоп и в соседней Абхазии. Вот так (см. видео) с воздуха сейчас выглядят дворы и частные дома в Гагре. Передвигаться по улицам можно только на лодках. Автомобильное движение на трассах затруднено.

Синоптики прогнозируют, что в Сочи и Абхазии дожди будут лить до вторника. Над морем возможно прохождение смерчей. Купание на пляжах запрещено, в воду входить опасно, говорят специалисты. Накануне сильными волнами на берег выбросило дельфина. Отдыхающие перенесли млекопитающее на глубину и отпустили в море.

Егор Киселёв, "ТВ Центр"

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