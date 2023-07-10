Из-за подтоплений в ряде районов Сочи ввели режим ЧС

Минувшей ночью там всего за несколько часов выпало около 100 миллиметров осадков

Вброд - через бурный поток. Каждый шаг таит опасность. В воде бурого цвета не видно препятствий. На улицах и во дворах - каскадные водопады. В Сочи течение было настолько мощным, что сносило припаркованные автомобили.

Операция по спасению человека. Турист из Сибири переходил мост через реку Хорота, вышедшую из берегов. Внезапно его подхватил поток. Отдыхающий сумел зацепиться за дерево. В темноте при свете фонарей сотрудники МЧС вызволяли мужчину.

В ночь на воскресенье Сочи накрыл так называемый залповый ливень. За несколько часов выпало около 100 миллиметров осадков. Реки вышли из берегов. Ночью сработали сирены, оповещающие об эвакуации. Вода поднималась стремительно - прямо на глазах. Сильнее всего пострадал поселок Мирный на федеральной территории "Сириус". Там оказались затоплены цокольные и первые этажи 150 зданий.

В Сочи сейчас разгар туристического сезона. Владельцы отелей размещают отдыхающих на верхних этажах. Сотрудники МЧС эвакуируют людей на лодках в пункты временного размещения. К ликвидации последствий привлечены больше 100 специалистов.

"На настоящий момент сил и средств достаточно. Работают пожарно-насосные станции и мотопомпы. Оказывается адресная помощь людям по заявлению. Работают пять плавсредств. Организовано питание и проживание", - сообщил Максим Плахотнюк, заместитель начальника 10-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Потоп и в соседней Абхазии. Вот так (см. видео) с воздуха сейчас выглядят дворы и частные дома в Гагре. Передвигаться по улицам можно только на лодках. Автомобильное движение на трассах затруднено.

Синоптики прогнозируют, что в Сочи и Абхазии дожди будут лить до вторника. Над морем возможно прохождение смерчей. Купание на пляжах запрещено, в воду входить опасно, говорят специалисты. Накануне сильными волнами на берег выбросило дельфина. Отдыхающие перенесли млекопитающее на глубину и отпустили в море.

Егор Киселёв, "ТВ Центр"

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