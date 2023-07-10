Собянин презентовал Мишустину продукцию столичных предприятий на "Иннопроме"

Выставка проходит в Екатеринбурге

Мэру Москвы на "Иннопроме" действительно есть чем похвастаться. Продукция столичных предприятий - это не просто импортозамещение, а высокие технологии. Электромотоциклы Aurus, первый в мире гражданский беспилотник на водородном топливе.

"Вообще, такого типа беспилотники на аккумуляторах - они уже в промышленной серии находятся. А водородные пока в экспериментальном", - отметил Сергей Собянин.

Этот БПЛА обладает высокой грузоподъемностью и улучшенными летно-техническими характеристиками. Его можно будет использовать в регионах со сложными климатическими условиями.

Собянин также показал премьер-министру Михаилу Мишустину гордость московской восстановительной медицины - бионические протезы и экзоскелет.

Компания "Экзоатлет" - одна из немногих в мире, чьи разработки могут поставить на ноги парализованных людей. Основана в Москве. Резидент "Сколково".

Сегодня Москва -лидер страны по объемам производства медицинских изделий. Лучшие показатели и в приборостроении, микроэлектронике и полиграфии. За пять лет в столице открылось почти полторы тысячи новых предприятий. И это несмотря на пандемию и санкции. Это отметили на "Иннопроме".

В рейтинге от Минпромторга Москва признана самым эффективным регионом по реализации промышленной политики. Сергей Собянин напомнил: столица не всегда была первой. Но как только создали для промышленности комфортные условия и перестали выводить предприятия за пределы города, московские площадки стали востребованы бизнесом.

"Конечно, надо заниматься кадрами, инфраструктурой, кредитами, долгосрочными заказами. Это азы, которые мы все проходили все эти годы. Результат, что называется, налицо. Видим, что в целом промышленность выдержала тот удар, который нам пытались нанести. Более того, она окрепла. И у нас самих появилось четкое представление о том, что спасение утопающих - дело рук самих предпринимателей. И правительства. Что нам надеяться и молиться не на кого. Только своими ручками, только своей энергией, только своим желанием победить", - подчеркнул мэр.

Сергей Собянин поблагодарил за награду и отметил инвесторов, которые вкладывались в столичные предприятия. И, конечно, рабочих. Сегодня в мегаполисе более 700 тысяч человек заняты в промышленном секторе.

"Понятно, что мы прошли кризисное время. Нам нужно смотреть вперед, в завтра. Чтобы и завтра, и послезавтра побеждать единой командой вместе с вами", - добавил градоначальник.

Задел на завтра подготовили здесь же, на "Иннопроме". Сергей Собянин подписал соглашение с Минпромторгом и Объединенной авиастроительной корпорацией о развитии авиапромышленности на территории "Технополиса "Москва". Речь идет о создании производства комплектующих для среднемагистрального самолета МС-21.

Также Минпромторг и Минобрнауки договорились с мегаполисом о сотрудничестве в сфере развития электронной промышленности в стране. Сегодня Москва - крупнейший производитель и экспортер микроэлектроники на территории

"Иннопром" - это главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России. Свыше 40 тысяч промышленников из 35 стран. Контракты на сотни миллиардов рублей. География участников из-за санкционной политики Запада изменилась.

"Мы видим, что интерес к российской экономике не только сохраняется. Но и растет. Несмотря на все попытки оппонентов отрезать нас от глобальных производственных цепочек, логистических маршрутов и систем финансовых расчетов. Наша страна последовательно справляется со всеми вызовами. За последние четыре года промышленное производство увеличилось на 7%", - отметил Мишустин.

От российского премьера ни на шаг не отходят китайцы. Добровольная сдача европейцами своей доли на нашем рынке позволила производителям из КНР занять лидирующие позиции. Взять тот же автопром.

У гостей форума из Белоруссии Мишустин тоже нарасхват. Две страны подготовили 17 импортозамещающих проектов на общую сумму более 80 миллиардов рублей. Привезли и станки, и сельхозтехнику, и грузовики-тяжеловесы. Примечательно, что, когда рассказывают о совместных с российскими компаниями разработках, говорят: наше.

А вот еще одно наглядное свидетельство того, что наша промышленность не просто устояла, но и делает качественный рывок вперед: на "Иннопроме" представили российский аналог скоростного электропоезда "Ласточка". Может разгоняться до 160 километров в час.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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