Без сенсаций: что нужно знать в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе

Вероятно, Киев получит гарантии безопасности по типу израильской модели

Уже понятно, что сенсации ждать не стоит и на предстоящем саммите НАТО Украину не примут в военный блок. И это очень разозлило Зеленского, пишет немецкое издание Bild. Впрочем, с фактами не поспоришь. Украина находится в стадии открытого вооруженного конфликта. И одно дело поддерживать ее оружием и деньгами. А другое дело отправлять туда свои войска, говорит глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген, подчеркивая, что на это Запад пойти не готов.

"Украина должна стать и станет членом НАТО, когда позволят обстоятельства. На нынешней стадии конфликта это исключено. Потому как это напрямую втянуло бы альянс в войну, потому что согласно 5-й статье Североатлантического договора НАТО была бы обязана оказать помощь", - уточнил спикер.

Правда, так считают отнюдь не все страны, входящие в блок. Латвия, Литва, Эстония, Польша, Болгария, Румыния, Турция и Франция - за ускоренный прием Украины. Германия против. В частности, по данным немецкой прессы, Берлин настаивает, чтобы в итоговом документе не фигурировали упоминания "о приглашении Украины в НАТО" или же законном месте этой страны в альянсе.

Против ускоренного приема выступают и США. Вашингтон конечно и дальше готов обострять ситуацию. Однако даже там понимают, что прием Украины в НАТО спровоцирует Россию на серьезные ответные шаги, о чем в Кремле уже предупредили.

"Вы знаете абсолютно понятную и последовательную позицию России о том, что членство Украины в НАТО будет иметь очень и очень негативные последствия для всей и так полуразрушенной архитектуры безопасности в Европе и будет абсолютной опасностью, угрозой для нашей страны, что потребует от нас достаточно понятной и твердой реакции", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Однако и очередных заявлений насчет будущего членства Украины в НАТО со стороны Запада уже будет недостаточно. Необходимо придумать какие-то новые формулировки и шаги, дабы все это выглядело как движение вперёд, а не топтание на месте. Создание совета "Украина-НАТО", первое заседание которого пройдет на полях саммита в Вильнюсе, на эту роль не сильно подходит.

"Украина получит полномочия созывать НАТО в случае чрезвычайной ситуации. Но это просто собрание, это просто разговоры. Но это то, что НАТО может предложить с точки зрения консенсуса среди всех членов альянса", - указал Бруно Лете, старший аналитик "Германского фонд Маршалла Соединенных Штатов" (организация признана в России нежелательной).

Очевидно, что необходимо что-то более существенное. Financial Times пишет о неких гарантиях безопасности по типу израильской модели, которые альянс, возможно, предоставит Украине по итогам саммита в Вильнюсе. О том же сообщает и издание Politico, констатируя, правда, что согласование нюансов со всеми членами блока идет до сих пор.

"По сути, это должны быть гарантии для Украины о том, что НАТО в течение очень долгого времени будет оснащать их вооружённые силы, финансировать, консультировать и обучать. Для того чтобы у Украины была сила сдерживания против любой агрессии в будущем", - сказано в материале Politico.

Однако возникает вполне резонный вопрос: а в чем новизна данного плана? Ведь Запад и так все это делает в отношении Украины, заливая ее деньгами и оружием. Причем вполне себе современным. Так что, вероятно, будут сделаны еще какие-то заявления, скорее всего, связанные с отменой так называемого ПДЧ, плана действий по членству в НАТО, который сначала выполняют все страны, желающие вступить в блок. Украину от этого, видимо, избавят. Во всяком случае глава украинского МИДа Кулеба в таком шаге абсолютно уверен.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг поясняет. В написанной им статье, опубликованной сегодня, говорится, что Украина, конечно, стала гораздо ближе к вступлению в альянс. Однако не настолько, чтобы ее туда приняли. Так что нужно еще поработать. А вернее сказать, повоевать ради целей, которых пытается достичь Вашингтон. А чтобы у Украины лучше получалось, американцы подкинут ей еще боеприпасов, в том числе кассетных.

"Мы знаем об опасности для гражданского населения. Мы с Украиной собираемся сосредоточиться на усилиях по разминированию, когда условия это позволят. Но послушайте, эти боеприпасы действительно обеспечивают полезную боевую возможность", - заявил Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США.

На фоне таких, возможно, скромных итогов саммита в Вильнюсе Зеленский сначала даже отказывался туда ехать, сыпя ультиматумами. Однако потом украинскому гаранту все объяснили. И он свое решение изменил, что сегодня подтвердил и генсек НАТО Столтенберг.

О возможных переговорах Зеленского с Байденом информации пока нет. В Вильнюс последний уже прилетел. А перед этим президент США побывал в Великобритании на приеме короля Карла III.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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