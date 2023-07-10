Вашингтон одобрил такие поставки Киеву

Евросоюз осведомлен о планах США поставить Украине кассетные боеприпасы. Такое заявление сделала в понедельник, 10 июля, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Набила Массрали.

Чиновница подчеркнула, что "это вопрос между страной, которая поставляет боеприпасы, и Украиной".

При этом Масралли напомнила, что Евросоюз реализует собственный проект по наращиванию производства и поставок боеприпасов Киеву, чтобы Украина "могла защищаться", сообщает "Интерфакс".

В российском посольстве в Вашингтоне, комментируя высказывания представителя Белого дома о поставках кассетных боеприпасов Киеву, указали, что Соединенные Штаты фактически признались в собственных военных преступлениях.

По сведениям Global Times, США накопили большое количество кассетных боеприпасов, срок годности которых вот-вот должен истечь. Вместо того, чтобы утилизировать эти боеприпасы, принято решение передать их украинской армии для использования на поле боя против российских войск, независимо от потерь и страданий, которые они могут причинить украинскому гражданскому населению, подчеркивает издание.

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