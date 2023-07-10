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Москвичей предупредили об июльском похолодании

15:56
  • понедельник
  • 10 июля 2023

Температура ощутимо снизится

Июльское похолодание спешит в Москву, куда с северными тропосферными потоками уже хлынул арктический воздух. Об этом в понедельник, 10 июля, рассказала ведущий специалист агентства "Метеоновости" Надежда Алешина.
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Во вторник прогнозируется лишь 18-20 градусов тепла, в среду столбики термометров могут опуститься еще на один-два градуса ниже. Вплоть до пятницы в столичном регионе средняя за сутки температура воздуха ожидается ниже нормы этих июльский дней на четыре-пять градусов.

При этом всю рабочую неделю ожидаются небольшие кратковременные дожди, сообщает портал "Метеоновости".

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отмечал, что в середине лета в столице погода будет больше напоминать осеннюю — характерную для начала и середины сентября. При этом 19 июля может стать самым холодным днем за 75-летнюю историю метеонаблюдений в Москве, уточнил специалист, однако к концу недели лето все-таки вернется в столичный регион.

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