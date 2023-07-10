В Молдавии заявили о готовности вступить в ЕС без Приднестровья

Ситуация в регионе будет урегулирована мирным путем

Власти Молдавии готовы рассмотреть возможность вступления страны в ЕС, несмотря на отсутствие политического контроля над Приднестровьем. Об этом в ходе очередного брифинга заявил глава МИД Молдавии Нику Попеску.

"Если Приднестровье не удастся реинтегрировать до момента вступления Молдавии в ЕС, то Кишинев примут с той территорией, которой он управляет", - заявил Понеску, чьи слова приводит ТАСС.

При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Молдавия при поддержке западных партнеров планирует мирно урегулировать ситуацию в Приднестровье. По его словам, работа над возвращением утраченных территорий, вероятно, продолжится уже после вступления страны в ЕС.

Ранее заместитель МИД России Михаил Галузин заявил, что присутствие российских военных в Приднестровье необходимо исключительно для поддержания мира и спокойствия в регионе.

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