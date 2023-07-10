В США заявили о начале процесса самоуничтожения Украины

Режим Зеленского привел страну к распаду
Внутриполитические проблемы Украины приведут к распаду страны до нанесения ВС России сокрушительного удара ВСУ. Об этом в ходе интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
"Украина может распасться до того, как Россия нанесет ей сокрушительный удар, настолько плохи дела сейчас внутри республики", - заявил Макгрегор, чьи слова приводит РИА Новости.
При этом военный аналитик подчеркнул, что ключевая причина такого неутешительного прогноза для Украины заключается в нерешенности ряда внутриполитических проблем.
Он также добавил, что на фоне провального контрнаступления ВСУ многие украинцы начали открыто выступать с призывами о необходимости прекращения боевых действий для сохранения государственности.
Ранее отставной офицер разведывательных войск США Скотт Риттер заявил, что боевые бригады ВСУ понесли значительные потери в ходе контрнаступления на отдельных участках фронта.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"