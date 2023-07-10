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Собянин: авторы 17 лучших экскурсий по столице победили в конкурсе "Покажи Москву!"

16:33
  • понедельник
  • 10 июля 2023

Самым юным победителем за четыре года проведения конкурса стал 11-летний Евгений Кушнарев

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в посте на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что авторы 17 лучших экскурсий по столице победили в конкурсе "Покажи Москву!".

"10 определило экспертное жюри, еще семерых выбрали участники проекта "Активный гражданин", - уточнил глава города.

Самым юным победителем за четыре года проведения конкурса стал 11-летний Евгений Кушнарев, который представил прогулку по району Зюзино. Одним из лучших признан и маршрут Андрея Горбачева, рассказывающий об особенностях строительства и декора станций Большой кольцевой линии.

Изучить все 17 маршрутов победителей конкурса можно здесь.

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