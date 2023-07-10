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Премьер Британии подтвердил приверженность конвенции о запрете кассетных снарядов

17:14
  • понедельник
  • 10 июля 2023

Передача ВСУ кассетных боеприпасов не противоречит международным конвенциям

Британские власти остаются ярыми приверженцами конвенции о запрете использования кассетных боеприпасов. Об этом в ходе переговоров с президентом США Джо Байденом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

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"Мы придерживаемся наших обязательств по конвенции, которые включают в себя противодействие их применению", - заявил Сунак, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом политик подчеркнул, что другие страны должны самостоятельно принимать решение об использовании кассетных боеприпасов в локальных конфликтах. По его словам, решение американских властей о передаче Украине кассетных боеприпасов не противоречит действующему уставу конвенции.

Ранее официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Набила Массрали заявил, что европейские страны осведомлены о планах США поставить Украине кассетные боеприпасы.

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