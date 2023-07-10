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Минсельхоз: в ближайшее время цены на лук в России снизятся

17:57
  • понедельник
  • 10 июля 2023

В ведомстве нашли новых экспортеров лука в Китае

Традиционный сбор урожая в России приведет к постепенному снижению цен на лук. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза России.

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"С началом массовой уборки урожая в России можно ожидать стабилизации и снижения цен на лук", - приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

По данным ведомства, главной причиной значительного подорожания лука в 2023 году являются аномальные заморозки в странах Центральной Азии. Уточняется, что именно из этих стран в Россию поставляется до 160 тысяч тонн лука в год.

В Минсельхозе также добавили, что сотрудники ведомства уже успели найти новых поставщиков лука в Китае, Узбекистане и Азербайджане. Наличие новых стран-экспортеров лука позволит стабилизировать цены на российском рынке, заключили в ведомстве.  

Ранее глава Министерства сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что Россия в новом сельскохозяйственном году может экспортировать до 55 млн тонн зерна.

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