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В Польше заявили об усталости от украинских беженцев

18:27
  • понедельник
  • 10 июля 2023

Украинцы находятся на "привилегированном положении" в обществе

Большая часть граждан Польши не поддерживает пребывание в стране украинских беженцев из-за значительного увеличения расходов государства на их проживание. Об этом в ходе интервью изданию WPolityce заявил социолог Хенрик Доманьский.

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"Большая часть польского общества отрицательно относится к благам, которыми одаривает украинцев польское государство, делая это за счет граждан страны", - заявил Доманьский, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом эксперт подчеркнул, что на фоне роста недовольства действующими властями все большую популярность у народа приобретает консервативная партия "Конфедерация свободы и независимости". По его словам, лидеры этой партии критически относятся не только к пребыванию украинцев в стране, но и к их "привилегированному положению" в обществе.

Ранее в издании Myśl Polska сообщили, что поведение приехавших в Польшу украинских беженцев показало необходимость денацификации Украины.

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