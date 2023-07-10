Минобороны: иностранные наемники используются Киевом как "пушечное мясо"

Их жизни никто из украинского командования не жалеет

В освобожденном Артемовске работает инженерная разведка. Вся территория города буквально усыпана минами и другими взрывоопасными предметами. Предупреждающие команды саперов звучат практически ежеминутно. Чтобы не рисковать, обнаруженные мину уничтожаются накладными зарядами.

На краснолиманском направлении удар по позициям ВСУ наносят пары штурмовиков Су-25. На земле опорные пункты противника уничтожают наши танковые подразделения. Работу наводчиков корректируют операторы беспилотников.

Экипажи танков Т-80 ведут огонь с закрытых позиций и постоянно перемещаются. Ответить противник не успевает.

Сдавшиеся в плен военнослужащие ВСУ рассказывают, как оказались на фронте. Говорят о том, что в ходе контрнаступления украинские части несут огромные потери, которые командование пытается компенсировать необученными резервистами. Также зафиксированы массовые случаи дезертирства.

В этих условиях киевский режим усиленно вербует наемников в странах Латинской Америке, Азии и Ближнего Востока. Как сообщили в нашем Минобороны, с момента начала СВО на Украину прибыли уже более 11 с половиной тысяч "солдат удачи".

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков: "По имеющимся данным, из-за высоких потерь личного состава киевский режим в последний месяц развернул вербовку иностранных наемников в Аргентине, Бразилии, Афганистане, Ираке и в подконтрольных американцам районах Сирии. В связи с кратным падением интереса умирать за киевский режим в Польше, Великобритании и других европейских странах, активизирована вербовочная деятельность в США и Канаде. Иностранные наемники используются киевским режимом как "пушечное мясо". Их жизни никто из украинского командования не жалеет. Поэтому у них остается только один выбор – сбежать с Украины или погибнуть".

К настоящему времени подтверждено уничтожение почти пяти тысяч наемников. В Минобороны заявили, что наши Вооруженные силы продолжат их ликвидацию на Украине, где бы они ни находились.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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