Детей на Западе все труднее уберечь от либерального беспредела

Все права отдали ЛГБТ-сообществу

Красота - страшная сила, подумали в Нидерландах. И впервые в истории страны отдали победу на местном конкурсе "Мисс Вселенная" мужчине. Который после операции стал женщиной. А ведь по виду Рикки Колле так и не скажешь. Точеная фигура, миловидное лицо. Если бы тему трансгендерного перехода усиленно не педалировали, никто бы и не догадался, что случилась сенсация. Впрочем, удивляться на самом деле нечему. Прошли те времена, когда конкурсом руководил истинный ценитель женских прелестей Дональд Трамп. Теперь и у руля трансгендер. Такова новая западная реальность.

"Хотя Рикки Колле - первая для Нидерландов транс-женщина, победившая в этом конкурсе, однако в мире уже были прецеденты. Анджела Понсе из Испании добилась того же в 2018 году. Да и в целом в национальных конкурсах "Мисс Вселенная" участвует все больше трансгендерных женщин. Даже новый владелец организации "Мисс Вселенная" Энн Джакраютатип сама является трансгендером", - пишет портал TMZ.

В ЛГБТ-пропаганде активно используют главный инструмент - эмоции. Вот так в США предлагают умиляться "трогательному" моменту: прямо в роддоме гей-паре вручают новорожденного. Пока родитель номер один держит младенца на руках, родитель номер два всхлипывает от счастья. Идиллия! Забыли только спросить ребенка, хочет ли он жить в такой "семье". За кадром остается и судьба биологической матери.

А это - сюжет на британском телевидении. Предполагается, что зрители должны проникнуться сочувствием к трансгендерной матери-одиночке. Работы у этого существа нет. Стремлений - тоже. Зато есть усыновленный ребенок. И требования в связи с этим к правительству и обществу: "Нам приходится очень много тратить на еду, все это очень тяжело для молодых мамочек вроде меня. Я и так уже бьюсь изо всех сил, чтобы купить ребенку необходимое. Потребители по праву хотят самого низкого уровня загрязнения окружающей среды, но не менее важны и низкие тарифы".

Участь детей при таких родителях - зачастую незавидная. На Западе их порой "сдают в аренду" для съемок в порно-фильмах. Продают "по часам" педофилам всего мира. Насилуют сами, в конце концов. Наказания, как правило, никакого. Из последнего - в Англии решено освободить от тюремного заключения 66-летнего трансгендера-педофила, задержанного за хранение детской порнографии. Суд так и не смог определиться, в какую колонию его помещать - мужскую или женскую. В итоге - дали условный срок.

Или вот еще история из США, на которую обратила внимание американская пловчиха Райли Гейнс: "Яркая иллюстрация того, где мы, американцы, находимся сейчас. Итак, я наткнулась на эту фотографию. Мужчина, который выдает себя за женщину, делает вид, что кормит ребенка грудью. На других фотографиях мы видим этого же мужчину, активно использующего зажимы для сосков, чтобы удовлетворить свой больной сексуальный фетиш. Еще один снимок. И еще. Любой человек в здравом уме сделает вывод, что этот мужик, якобы кормя грудью ребенка, попросту использует младенца в качестве эротической игрушки. Это сексуальное насилие над ребенком. Я хочу сказать, что мы легализуем педофилию! Я повторяю: мы легализуем педофилию!".

Уберечь ребенка от всего это либерального шабаша на Западе все труднее. Даже если ему повезло родиться в традиционной семье - все исправят учебные заведения. Вот такие плакаты, к примеру, развесили в детских садах Вены: обнажённые трансгендеры моются в душе вместе с маленькими детьми. А над рисунком "поучительный" стишок - о том, что каждый человек вправе выбрать, какие у него будут половые органы.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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