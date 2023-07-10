Эрдоган назвал новое условие вступления Швеции в НАТО

Турция должна стать полноценным членом ЕС

Вступление Швеции в Североатлантический альянс возможно при условии вхождения в состав ЕС Турции. Об этом перед вылетом на саммит НАТО в Вильнюсе заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Сначала откройте Турции двери в ЕС, тогда мы откроем путь Швеции в НАТО, как сделали это ранее в отношении Финляндии", - заявил Эрдоган, чьи слова приводит РИА Новости.

Он также добавил, что МИД Турции уже уведомил президента США Джо Байдена о новом условии вступления Швеции в НАТО.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что акции, которые в Швеции устраивают сторонники запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, делают бесполезными шаги Стокгольма по вступлению в НАТО.

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