Эрдоган назвал новое условие вступления Швеции в НАТО

Турция должна стать полноценным членом ЕС
Вступление Швеции в Североатлантический альянс возможно при условии вхождения в состав ЕС Турции. Об этом перед вылетом на саммит НАТО в Вильнюсе заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Сначала откройте Турции двери в ЕС, тогда мы откроем путь Швеции в НАТО, как сделали это ранее в отношении Финляндии", - заявил Эрдоган, чьи слова приводит РИА Новости.
Он также добавил, что МИД Турции уже уведомил президента США Джо Байдена о новом условии вступления Швеции в НАТО.
Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что акции, которые в Швеции устраивают сторонники запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, делают бесполезными шаги Стокгольма по вступлению в НАТО.