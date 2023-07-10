В Италии заявили о готовности помочь Украине в разминировании территорий

Итальянские военные поделятся опытом с ВСУ

Власти Италии готовы принять ключевое участие в операциях по разминированию украинских территорий. Об этом в ходе очередного брифинга заявил глава МИД Италии Антонио Таяни.

По словам министра, итальянские военные уже неоднократно оказывали содействие в разминировании территорий во время миссий НАТО в Афганистане и Ливане.

"Мы дадим всю возможную информацию, внесем вклад, предоставим свои навыки, чтобы эти результаты были полезны гражданскому населению Украины", - заявил Таяни, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в ходе предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе необходимо создать особый совещательный орган для подготовки Украины к вступлению в альянс.

Ранее в пресс-службе Белого дома сообщили, что Украина не станет членом НАТО во время саммита альянса в Вильнюсе.

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