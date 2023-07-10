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Центробанк разъяснил ослабление рубля

19:49
  • понедельник
  • 10 июля 2023

В июне 2023 года произошло падение на 10,4%

Как следует из обзора рисков финансовых рынков Банка России, на который ссылается ТАСС, в июне 2023 года произошло ослабление на 10,4% рубля по отношению к доллару.

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"Такое изменение курса рубля в июне происходило преимущественно на фоне сокращения поступлений иностранной валюты по каналу российского экспорта", - отметили представители регулятора.

Как уточняется в сообщении, до 7 млрд относительно мая (9,1 млрд) снизился объем чистых продаж иностранной валюты крупнейшими экспортерами.

Вместе с тем увеличивался спрос на иностранную валюту и за счет повышения концентрации крупных участников.

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