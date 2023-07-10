В США поддержали стремление Турции вступить в ЕС

Принятие Швеции в НАТО приоритетнее

Власти США всегда поддерживали стремление Турции стать полноценным членом "европейской семьи". Об этом в ходе интервью телеканалу Fox News заявил официальный представитель совета по национальной безопасности Белого дома.

"США всегда поддерживали стремление Турции вступить в ЕС и продолжают это делать. Наш фокус остается на Швеции, которая готова присоединиться к НАТО", - заявил представитель Белого дома.

При этом американский чиновник подчеркнул, что все обсуждения о потенциальном вступлении Турции в ЕС должны происходить исключительно с представителями Брюсселя.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вступление Швеции в НАТО возможно при условии вхождения в состав ЕС Турции.

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