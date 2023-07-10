В Москве открылся штаб общественной поддержки Сергея Собянина

Пространство на Покровке объединит всех жителей, которые готовы делиться идеями по развитию Москвы

В Цифровом деловом пространстве (ул. Покровка, д. 47) начал работать штаб общественной поддержки кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина.

"Сегодня мы открываем штаб общественной поддержки нашего кандидата. <…> Мы знаем, сколько проблем, которые действительно волновали людей, которые в буквальном смысле - мешали жить, было решено за эти годы. <…> Все те проблемы, которые волновали наших избирателей, они постепенно, шаг за шагом, системно решаются. И как вы знаете, есть много общественных организаций, творческих союзов, профессиональных союзов, просто много неравнодушных людей, которые готовы и дальше предлагать решение тех проблем, которые есть в Москве", - сказал в ходе церемонии открытия секретарь Московского городского регионального отделения "Единой России", вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Он добавил, что пространство на Покровке объединит всех жителей, которые готовы делиться идеями по развитию Москвы, а Собянин всегда опирается на мнение горожан, ведь именно в диалоге с москвичами рождаются самые нужные для города решения.

Как уточнил Толстой, сегодня в Москве действуют сотни общественных организаций и профессиональных объединений, которые благодарны Собянину за его работу. И миллионы москвичей ценят достижения мэра по развитию столицы. Задача Штаба общественной поддержки - сплотить все общественные силы и движения, всех москвичей ради общей победы.

В свою очередь, художественный руководитель "Театра Олега Табакова" и доверенное лицо Сергея Собянина Владимир Машков отметил в своем выступлении, что кандидатуру действующего мэра поддерживают представители всех ключевых сфер жизни города.

"Я горд, счастлив быть в такой команде. <…> Москва для меня, вот образно скажу, это как космодром, который развивается и запускает в психосферу ракеты мечты, знаний, и это подхватывает вся страна", - указал также Машков.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

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