Стратегия стран Запада провалилась

ВС России хорошо подготовились к контрнаступлению ВСУ, значительно укрепив оборонительные сооружения на приграничных территориях, передает издание The New York Times.

По данным военных аналитиков, оборонительный потенциал ВС России является серьезный преградой для продвижения ВСУ на отдельных участках фронта. Уточняется, что американские власти уже готовятся к объявлению провала контрнаступления Украины из-за значительных потерь украинской стороны.

При этом эксперты подчеркнули, что неудача украинского контрнаступления означает не только провал внешнеполитической стратегии стран Запада, но и поражение оборонно-промышленного комплекса США в противостоянии с Россией.

Аналитик Института изучения войны Джордж Баррос также добавил, что стратегическая ошибка западных стран заключается в медленных поставках тяжелого вооружения на Украину. По его словам, в период подготовки западных стран к контрнаступлению ВСУ российские военные не теряли времени и продолжали укреплять оборонительные линии.

Ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что внутриполитические проблемы Украины рано или поздно приведут к распаду страны.

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