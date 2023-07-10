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NYT: Россия хорошо подготовилась к контрнаступлению ВСУ

20:28
  • понедельник
  • 10 июля 2023

Стратегия стран Запада провалилась

ВС России хорошо подготовились к контрнаступлению ВСУ, значительно укрепив оборонительные сооружения на приграничных территориях, передает издание The New York Times.

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По данным военных аналитиков, оборонительный потенциал ВС России является серьезный преградой для продвижения ВСУ на отдельных участках фронта. Уточняется, что американские власти уже готовятся к объявлению провала контрнаступления Украины из-за значительных потерь украинской стороны.

При этом эксперты подчеркнули, что неудача украинского контрнаступления означает не только провал внешнеполитической стратегии стран Запада, но и поражение оборонно-промышленного комплекса США в противостоянии с Россией.

Аналитик Института изучения войны Джордж Баррос также добавил, что стратегическая ошибка западных стран заключается в медленных поставках тяжелого вооружения на Украину. По его словам, в период подготовки западных стран к контрнаступлению ВСУ российские военные не теряли времени и продолжали укреплять оборонительные линии.   

Ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что внутриполитические проблемы Украины рано или поздно приведут к распаду страны.

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