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МИД России заявил о попытке Киева уничтожить Крымский мост ракетой С-200

21:11
  • понедельник
  • 10 июля 2023

Запад спонсирует атаки ВСУ

Во время обстрела российской территории 9 июля одна из украинских ракет была нацелена на Крымский мост. Об говорится в опубликованном заявлении МИД России.

Армия России отразила атаки ВСУ на трёх направлениях
ВС России отразили две атаки ВСУ на южнодонецком направлении

"Одна из ракет была нацелена на Крымский мост. Обстрел стал очередной попыткой ВСУ уничтожить этот объект критически важной гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве подчеркнули, что обстрелы ВСУ по территории России невозможны без финансового и военного содействия стран Запада. Уточняется, что украинские националисты использовали для атаки модернизированные зенитные ракеты С-200.

В МИД России также добавили, что российское ПВО сумело отразить атаки украинской армии по Керченскому транспортному переходу и аэродрому Морозовск в Ростовской области.

"Ракеты уничтожены. В результате разлетов осколков повреждено несколько зданий", - заключили в ведомстве.

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе ежедневного брифинга заявил, что российские военные успешно отразили атаки ВСУ на трех направлениях.

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