МИД России заявил о попытке Киева уничтожить Крымский мост ракетой С-200

Запад спонсирует атаки ВСУ

Во время обстрела российской территории 9 июля одна из украинских ракет была нацелена на Крымский мост. Об говорится в опубликованном заявлении МИД России.

"Одна из ракет была нацелена на Крымский мост. Обстрел стал очередной попыткой ВСУ уничтожить этот объект критически важной гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве подчеркнули, что обстрелы ВСУ по территории России невозможны без финансового и военного содействия стран Запада. Уточняется, что украинские националисты использовали для атаки модернизированные зенитные ракеты С-200.

В МИД России также добавили, что российское ПВО сумело отразить атаки украинской армии по Керченскому транспортному переходу и аэродрому Морозовск в Ростовской области.

"Ракеты уничтожены. В результате разлетов осколков повреждено несколько зданий", - заключили в ведомстве.

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе ежедневного брифинга заявил, что российские военные успешно отразили атаки ВСУ на трех направлениях.

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