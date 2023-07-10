Роскосмос объявил новый набор космонавтов

К участию допущены граждане России до 35 лет

В России объявили о старте открытого конкурса по отбору в отряд космонавтов. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации "Роскосмос".

"Сегодня Госкорпорация "Роскосмос" и Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина объявляют о начале открытого конкурса по отбору в кандидаты в космонавты Российской Федерации", - говорится в сообщении.

По данным "Роскосмоса", в результате открытого конкурса в период с 2012 по 2021 год удалось отобрать 20 человек. Уточняется, что во время проведения текущей конкурсной компании к участию допущены все граждане России в возрасте до 35 лет.

Ранее руководитель "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что работы по проектированию ракеты сверхтяжелого класса должны возобновиться в России в 2024 году.

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