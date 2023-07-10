В Краснодаре убили замначальника городского отдела по мобилизационной работе

Чиновник был внесен в реестр сайта "Миротворец"

Заместитель начальника по мобилизационной работе города Краснодар убит выстрелом в спину. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Госдумы России Евгений Первышов.

"Сегодня в Краснодаре был застрелен в спину замначальника отдела по мобилизационной работе администрации города Станислав Ржицкий", - написал Первышов.

По его словам, до вступления в должность замначальника по мобилизационной работе Ржицкий на протяжении нескольких лет работал командиром подлодки "Краснодар".

При этом СМИ стало известно, что убитый был внесен в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец".

В СК уже возбудили уголовное дело об убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе. На данный момент правоохранительные органы проводят проверку случившегося, заключили в пресс-службе городской администрации.

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