ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Игорь Коротченко рассказал, что ждать от саммита НАТО

08:42
  • вторник
  • 11 июля 2023

Будет принят пакет антироссийских решений

Какие решения готовятся на Западе в преддверии саммита НАТО? На что может рассчитывать Киев? Что именно там понимают под "гарантиями безопасности"? И возможен ли, например, сценарий размещения баз альянса на западе Украины?
Без сенсаций: что нужно знать в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с главным редактором журнала "Национальная оборона" Игорем Коротченко.

"Принятие Украины в альянс в прямом и явном виде означает ядерную войну против Российской Федерации. Сегодня, мне кажется, западные элиты отдают себе трезвый отчет в том, что такой сценарий для них будет означать катастрофу. Скорее всего, на саммите НАТО будет принят пакет антироссийских решений, будет принято решение по масштабной поддержке Украины. Но речи о сиюминутном членстве Украины в НАТО идти не будет", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Саммит НАТО в Литве
Саммит НАТО в Литве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.