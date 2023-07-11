Игорь Коротченко рассказал, что ждать от саммита НАТО

Будет принят пакет антироссийских решений

Какие решения готовятся на Западе в преддверии саммита НАТО? На что может рассчитывать Киев? Что именно там понимают под "гарантиями безопасности"? И возможен ли, например, сценарий размещения баз альянса на западе Украины?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с главным редактором журнала "Национальная оборона" Игорем Коротченко.

"Принятие Украины в альянс в прямом и явном виде означает ядерную войну против Российской Федерации. Сегодня, мне кажется, западные элиты отдают себе трезвый отчет в том, что такой сценарий для них будет означать катастрофу. Скорее всего, на саммите НАТО будет принят пакет антироссийских решений, будет принято решение по масштабной поддержке Украины. Но речи о сиюминутном членстве Украины в НАТО идти не будет", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"