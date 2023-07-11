Закат Европы: во Франции задумались над выходом из ЕС

Протесты в стране не утихают

"Фрекзит" бродит по Европе. "Брекзит" - дурной ему пример. Хотя как дурной? Вслед за гордыми англосаксами не менее гордые галлы вдруг осознали, что Франции душно в Евросоюзе. Мигранты вытворяют что хотят, Брюссель диктует Парижу, какую политику ему проводить. Не пора ли, подобно англичанам, поставить вопрос о выходе из Евросоюза? Французские патриоты готовы поставить вопрос ребром.

Протесты после смерти подростка, выходца из северной Африки, когда во французских городах запылали дома и машины, отделения банков, когда в Марселе подожгли крупнейшую во Франции библиотеку, где хранятся сотни тысяч книг и уникальных документов, многих французов привели к нетолерантным мыслям. Почему те, кто прибыл во Францию как гости, ведут себя в стране как захватчики? Которым никакие законы не писаны.

Пресловутый "Фрекзит" обсуждают не первый год. И поскольку эту инициативу активно поддерживает крайне правая Марин Ле Пен, серьёзные политики от "Фрекзита" годами отмахивались как от полной ерунды. Но при серьёзном политике Эммануэле Макроне Францию буквально трясёт. Выступления против пенсионной реформы не стихают. Выступают люди против оголтелой поддержки Украины. Тут ещё бунт мигрантов, который нанёс стране ущерб на миллиарды евро. При том, что называть проблемы Франции настоящим миграционным кризисом в Париже никто не хочет. Но из Америки виднее. Вот что говорит Роберт Кеннеди-младший, кандидат в президенты:

"Мы потратили 8 миллиардов долларов на войну в Ираке. Что мы получили? Ничего. Мы убили больше иракцев, чем Саддам Хуссейн. Поток беженцев в Европу, которые дестабилизировали положение во всех странах ЕС на поколения вперед".

Венгрия отказалась выполнять решения ЕС по приёму мигрантов. Отказалась строить мигрантские "гетто" и лагеря, заявил премьер Виктор Орбан на венгерско-австрийско-сербском миграционном саммите в Вене.

К слову, в прошлом году на границах ЕС было остановлено 330 тысяч нелегальных мигрантов, 270 тысяч из них на венгерско-сербской границе. И чем вас "Фрекзит" не устраивает, если у вас в действительности всё не так, как на самом деле?

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