Солдаты выполнили боевую задачу

Кадры работы разведчиков западного военного округа на купянском направлении опубликовало наше Минобороны.

Получив данные о месте скопления радикалов, бойцы по болотистой местности скрытно подобрались к их позициям и подняли в небо беспилотник. Обнаружив противника, разведчики передали координаты командованию, а затем с помощью БПЛА корректировали огонь нашей артиллерии.

В результате двух ударов был уничтожен опорный пункт и склад боеприпасов ВСУ. После выполнения боевой задачи солдаты совершили многокилометровый марш к точке эвакуации.

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