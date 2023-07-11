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Сбил вражеские беспилотники: представлены новые герои СВО

08:53
  • вторник
  • 11 июля 2023

Мужество проявили старший прапорщик Виталий Коршак, старший сержант Рамазан Мусаев и прапорщик Балган Банзаракцаев

В нашем оборонном ведомстве рассказали о новых примерах мужества и отваги защитников Донбасса.

Старший прапорщик Виталий Коршак под плотным обстрелом с позиций украинских радикалов обнаружил и восстановил повреждённый узел линии связи, что позволило командованию продолжить оперативное управление нашими подразделениями и успешно отразить атаку ВСУ.

Старший сержант Рамазан Мусаев во время боевого дежурства обнаружил два вражеских беспилотника и сбил их при помощи противодронового ружья. Рамазан извлёк из БПЛА носители информации, данные с которых позволили нашим военным выявить места расположения артиллерийских расчётов противника и уничтожить их.

Прапорщик Балган Банзаракцаев в ходе боя с неонацистами получил ранение, но не оставил позиций, сумев самому себе оказать первую помощь. Балган продолжил командовать своим подразделением и сорвал попытку неонацистов блокировать его отряд. Противник понёс серьезные потери и отступил.

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