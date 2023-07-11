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Полиция нашла второго снявшего с парня скальп в Подмосковье

08:20
  • вторник
  • 11 июля 2023

Пострадавший госпитализирован

Подмосковные полицейские задержали второго подозреваемого в нанесении ножевых ранений 19-летнему молодому человеку в Электростали. Им оказался житель Калужской области 1993 года рождения. Об этом во вторник, 11 июля, рассказала официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.

Задержанный — житель Калужской области 1993 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по статьям 112 и 213 Уголовного кодекса России, проводятся следственные действия, сообщает "МВД Медиа".

9 июля между тремя мужчина в подмосковной Электростали вспыхнул конфликт, во время которое двое нанесли своему оппоненту ножевые ранения, срезав волосы и часть кожи с головы. Пострадавший попал в больницу со скальпированной раной, преступники скрылись.

Одного из нападавших задержали 10 июля. Это житель Республики Коми 1999 года рождения.

Как рассказал потерпевший, он обратился "к двум людям нерусской внешности стрельнуть сигарету", после чего "произошел разговор насчет моей внешности, что им это не понравилось". В настоящее время молодой человек чувствует себя "более-менее", сообщает Telegram-канал Mash.

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