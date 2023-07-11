РИА Новости: ВС России уничтожили склад ВСУ с западными ракетами

Все поставляемое Западом оружие является законными мишенями для ударов

Российский удар привел к уничтожению в Николаеве склада украинской армии с дальнобойными ракетами западного производства. Об этом во вторник, 11 июля, рассказал координатор подполья в этом городе Сергей Лебедев.

По его словам, данными ракетами вооружали украинские самолеты на стоящем рядом аэродроме Николаевского авиаремонтного предприятия.

Лебедев указал, что глава Николаевской областной администрации Виталий Ким сообщал утром в понедельник об "ударе по объекту инфраструктуры, вероятно, ракетой "Искандер-М" около 1.00 мск", сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что нет никаких сомнений в победе нашей страны в спецоперации. Самым главным для страны в настоящее время президент назвал необходимость "поддерживать движение вперед вместе с Россией", подчеркнув, что "это принципиальный, самый важный вопрос".

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