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Посол Антонов: США готовятся к антироссийским решениям саммита НАТО

08:56
  • вторник
  • 11 июля 2023

Он откроется 11 июля в Вильнюсе

В преддверии саммита НАТО информационная ситуация скатывается к самому неблагоприятному сценарию в противостоянии военного блока с Москвой. Такое заявление сделал во вторник, 11 июля, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Без сенсаций: что нужно знать в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе

По словам дипломата, в Соединенных Штатах "делается все, чтобы подготовить здешнее общественное мнение к одобрению любых антироссийских решений, которые в ближайшие дни будут приняты в Вильнюсе".

Однако это ведет лишь к появлению непреодолимых препятствий на пути выхода из острейшего военно-политического кризиса, который угрожает всей мировой безопасности, цитирует Антонова РИА Новости.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что на саммите альянса будут приняты три региональных плана обороны — для северного, центрального и южного регионов евроатлантики. Для реализации этих планов НАТО приведет в повышенную готовность 300 тысяч военных, включая также значительный потенциал воздушной обороны.

Что касается желаемого Киевом приглашения для Украины в НАТО, источники рассказали, что Германия и США заблокируют соответствующую заявку, если она будет официально подана во время саммита.

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