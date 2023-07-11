Захарова: США придумали интригу о секретных контактах с Россией по Украине

Это не соответствует действительности

США пытаются привнести некую интригу в политологическое пространство, но у них не получается. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Чиновница в эфире Первого канала прокомментировала заявление спикера американского СНБ Джона Кирби о том, что "группа бывших американских чиновников пыталась наладить неофициальный канал связи с Москвой".

По словам Захаровой, Вашингтон пытается выдать одну из дискуссий Лаврова с политологами на полях ООН за якобы имевшую место "встречу" с американскими политиками, хотя в том разговоре ни о каком мирном плане по Украине не было и речи.

Эта интрига "рассыпается" и "не работает", однако "еще не вечер, я думаю, они эту тему продолжат", заявила представитель МИД России.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что переговоры Москвы и Вашингтона по стратегической безопасности "должны быть однозначно", однако "пока каких-то наметок на этот счет нет". Спикер Кремля указал, что в настоящее время "обмен информацией идет по дипломатическим каналам", но за подробностями предложил обратиться в МИД.

При этом Роберт Кеннеди-младший, претендующий на пост президента Соединенных Штатов, пообещал в случае своей победы на выборах возобновить диалог с Россией по контролю над вооружениями.

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