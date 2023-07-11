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Собянин: Почти 40 медицинских объектов для детей было построено в Москве за 12 лет

08:28
  • вторник
  • 11 июля 2023

Модернизация детского здравоохранения — одна из самых важных задач столичного правительства

Почти 40 медицинских объектов в сфере детского здравоохранения было построено в Москве за последние 12 лет. Об этом на своем сайте рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, в 2010 году в Москве проживали около 1,8 млн детей и подростков до 18 лет. Сегодня их уже 2,3 миллиона.

"Плюс 500 тысяч маленьких москвичей, которых нужно регулярно показывать врачам и лечить от разных мелких, а иногда и более серьезных болезней. Поэтому неслучайно, что модернизация детского здравоохранения является одной из самых важных задач правительства Москвы", - написал Собянин.

В результате медицинская помощь маленьким жителям города должна выйти на новый уровень качества и комфорта. Прежде всего, модернизирована материально-техническая база. Новые детские больницы и поликлиники, молочные пункты, оборудование будут хорошо служить многим поколениям московских детишек, заключил мэр.

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