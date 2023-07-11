Эффективно показывают себя барражирующие боеприпасы "Ланцет"

Российские войска отразили серию атак киевских боевиков на запорожском направлении. Уничтожена натовская техника, в том числе американские бронемашины "Брэдли" и немецкие танки "Леопард". Противник отступил с тяжёлыми потерями. На Краснолиманском и Сватовском направлениях наши артиллеристы нанесли удары по складам боеприпасов и опорным пунктам ВСУ.

Беспилотник "Зала" взмывает в небо и через несколько минут уже контролирует территорию в нескольких десятках километров от оператора - на передовой. Камера высокого разрешения позволяет безошибочно определить тип боевой техники противника и максимально оперативно передать координаты целей артиллерии.

С закрытых огневых позиций удар по опорным пунктам националистов наносит батарея самоходных гаубиц "Мста-С". Ее еще называют царь-гаубицей. Снаряды - 152 миллиметра, в том числе могут использоваться управляемые "Краснополь". Дальность поражения целей высокоточными боеприпасами - до 50 километров, обычными - 27 километров.

В высшей степени эффективно показывают себя барражирующие боеприпасы "Ланцет". Этот танк ВСУ, выехав из укрытия под Артемовском, даже не успел сделать ни одного выстрела, как был уничтожен дроном-камикадзе.

На Купянском направлении на задание выходит подразделение разведчиков Западного военного округа. Сегодня необходимо подобраться как можно ближе к позициям националистов. В районе работает система радиоэлектронной борьбы. Сильные помехи не позволяют использовать беспилотник на большом расстоянии. Успешно преодолев несколько километров по болотистой местности, разведчики запускают дрон. Артиллеристы уже развернули орудия и ждут целеуказания.

Высокоточными ударами нашей артиллерии поражены опорные пункты и бронетехника противника на флангах Артемовского направления, в районе Марьинки и Кременной. У Орехова сожжена целая колонна, в которой были в основном машины натовского производства.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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