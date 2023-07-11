В Вильнюс съезжаются участники саммита НАТО

Байден уже прибыл

Первый день саммита НАТО в Вильнюсе. Гости прибывают. Дороги перекрыты. Один только кортеж американского президента. Насчитали четыре десятка машин и одну скорую. Принимать придется трудные решения. Ставки высоки. План А - вступление Украины в НАТО - видимо, провалился. Германия и США собираются дать Киеву от ворот поворот. Чтобы как-то привести в чувства украинских подопечных, решено перейти к плану Б.

"Мы договорились создать институциональную основу для сотрудничества с Украиной. Это совет НАТО-Украина. Киев ждет политического сигнала, что его поддерживают. И Владимир Зеленский будет в Вильнюсе. Нам важно видеть его здесь", - заявил президент Литовской республики Гитанас Неуседа.

Видимо, чтобы тут же успокоить разъяренного лидера киевского режима. Как плюшка от Литвы - призыв разместить постоянные военные базы у границы с Россией. Накануне саммита НАТО атмосфера в информполе максимально накалилась, отметили в российском посольстве в Вашингтоне:

"Делается все, чтобы подготовить здешнее общественное мнение к одобрению любых антироссийских решений, которые в ближайшие дни будут приняты в Вильнюсе. Ситуация продолжает скатываться к самому неблагоприятному исходу в противостоянии Российской Федерации и государств альянса".

Взять хоть передачу обещанных США кассетных боеприпасов, которая вызвала неоднозначную реакцию в Европе – эту тему тоже обсудят на саммите в Вильнюсе. Хоть Украина и дает обещания не использовать снаряды против России, в Германии переживают.

Впрочем, кажется, в Бундесвере придумали, как избежать нарушения международной конвенции. Вопрос только в том, кто понесет ответственность за жизни мирного населения Украины, которое в первую очередь пострадает от этих снарядов? Впрочем, Западу не до этого. Кажется, наметился прогресс в вопросе вступления Швеции в НАТО. После тяжелых переговоров Турция все-таки согласилась снять вето, сообщил генсек блока.

Прорыв произошёл после того, как Анкара и Стокгольм договорились о расширении сотрудничества в борьбе с терроризмом и подписали соответствующий документ. Совпадение или нет, но в этот же момент в местных информагентствах появилась информация, что правительство Турции получило полную поддержку пути членства в Европейском Союзе.

"Эрдоган воспользуется моментом, во-первых, отчаянием. Украина проиграна. Это просто катастрофа. Любые поставки Киеву не изменят текущую ситуацию. Во-вторых, НАТО разваливается, за кулисами нет единства, кроме нежелания воевать с Россией. И США, и Великобритания упорно пытаются надавить на союзников", - отметил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

Кажется, даже в Вашингтоне это признают. Официальный представитель Госдепа дважды оговорился, отвечая на вопрос журналистов. А вот на саммите в Вильнюсе, кажется, все отрепетировано и давно обговорено. Все решения приняты не сегодня, считают эксперты. И даже запланирована двустороння встреча Джо Байдена и Владимира Зеленского.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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