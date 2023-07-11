ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Совбез ООН обсудит расследование взрывов на "Северных потоках"

11:42
  • вторник
  • 11 июля 2023

Москва стремится привлечь внимание мирового сообщества к ситуации

Члены Совета Безопасности ООН сегодня обсудят расследование взрывов на "Северных потоках". Новое открытое заседание запросила Россия. Об этом сообщил заместитель постпреда нашей страны при международной организации Дмитрий Полянский.

По словам дипломата, Москва стремится привлечь внимание мирового сообщества к ситуации. Дания, Германия и Швеция не торопятся искать виновных. Они не допускают российских представителей к участию и утверждают, что зарубежная помощь не требуется.

Среди стран-членов ООН растёт недоумение. Сегодня они должны услышать отчёт о ходе расследования. Для создания более объективной картины Москва также пригласила несколько непредвзятых докладчиков.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Поврежденный газопровод "Северный поток-2"
Поврежденный газопровод "Северный поток-2"
Заседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.