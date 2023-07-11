Совбез ООН обсудит расследование взрывов на "Северных потоках"

Москва стремится привлечь внимание мирового сообщества к ситуации

Члены Совета Безопасности ООН сегодня обсудят расследование взрывов на "Северных потоках". Новое открытое заседание запросила Россия. Об этом сообщил заместитель постпреда нашей страны при международной организации Дмитрий Полянский.

По словам дипломата, Москва стремится привлечь внимание мирового сообщества к ситуации. Дания, Германия и Швеция не торопятся искать виновных. Они не допускают российских представителей к участию и утверждают, что зарубежная помощь не требуется.

Среди стран-членов ООН растёт недоумение. Сегодня они должны услышать отчёт о ходе расследования. Для создания более объективной картины Москва также пригласила несколько непредвзятых докладчиков.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"