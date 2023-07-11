Украинские власти предприняли очередную попытку захвата Киево-Печерской лавры

Выставлено оцепление вокруг двух домов паломников

Украинские власти во вторник предприняли очередную попытку захвата Киево-Печерской лавры. Этим утром десятки полицейских и бойцов спецназа заблокировали доступ к одному из корпусов обители.

Верующих и монахов туда не пускают. Также выставлено оцепление вокруг двух домов паломников. На территорию комплекса прибыли представители Минкульта страны. При содействии силовиков они взламывают замки в церковную лавку.

Прихожанам, которые снимают происходящее, угрожают разбить телефоны. Тем не менее, агрессивное поведение не пугает людей, вставших на защиту Лавры. Верующие читают молитвы.

Напомним, ранее киевские власти уже опечатали три корпуса монастыря, добиваясь выселения братии и перехода святыни из ведения канонической Украинской православной церкви в раскольническую ПЦУ.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"