В Сочи продлили штормовое предупреждение

В "Сириусе" продолжают устранять последствия мощнейших ливней

Непогода обрушилась сразу на несколько российских регионов. В семи субъектах действует режим ЧС из-за природных пожаров. Наиболее напряжённая ситуация - в Магаданской области и Хабаровском крае, Ханты-Мансийском автономном округе и в Якутии. Аномальная жара и в Башкирии, Новосибирской и Свердловской областях. А в Сочи продлено штормовое предупреждение, сильные дожди и грозы не прекращаются там с субботы.

Над зеленым массивом огромные столбы дыма - тысячи гектаров тайги горят в Магаданской области. Осложняет ситуацию высокая температура и ветер, который перекидывает искры на новые участки. Из-за удаленности горящих зон тушить приходится вручную.

Магаданская область - в числе семи российских регионов, в которых объявлен режим ЧС из-за природных пожаров. Наиболее сложная обстановка сохраняется и в Хабаровске, Ханты-Мансийском автономном округе и в Якутии. В республике - более 160 очагов возгорания - и эта цифра постоянно растет. Чтобы замедлить и остановить распространения огня в лесных массивах, специалисты прокладывают минерализованные полосы, задействованы пожарные вертолеты с увеличенной дальностью полета. Работы ведутся практически круглосуточно.

Активная борьба с природными возгораниями сейчас продолжается в 18 российских регионах, в том числе в Башкирии. Там горят лесные массивы на площади более 130 гектаров. В одном из районов огонь подобрался к селу на расстояние восьми километров. Сотрудникам МЧС и волонтерам удалось защитить населенный пункт.

А в Новосибирской области введен режим ЧС из-за засухи и аномально высоких температур. На столбиках термометров выше 35 градусов - это почти на 10 градусов больше нормы. Продолжает изнывать от 40-градусной жары и Екатеринбург, но на этой неделе синоптики обещают жителям прохладу.

В "Сириусе" продолжают устранять последствия мощнейших залповых ливней. Были эвакуированы туристы и жители. Аварийные бригады откачивают воду из зданий, коммунальные службы работают круглосуточно. При этом штормовое предупреждение действует и сегодня. В Сочи сильные дожди и грозы.

А у берегов Туапсинского района сегодня наблюдали парад смерчей. Сразу три воронки появились на границе грозовых облаков и двигались вдоль побережья.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр"

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