Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Евы Артюновой

Болезнь быстро прогрессирует

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Наш сюжет об 11-летней Еве Артюновой из города Шахты Ростовской области. В 4 месяца девочке поставили диагноз - бета-талассемия. Это генетическое заболевание крови, при котором нарушается выработка гемоглобина. Основное проявление болезни - анемия. Раз в месяц девочке жизненно необходимо проводить переливание крови. Однако и это уже не помогает - от избытка железа сильно страдают внутренние органы. Болезнь очень быстро прогрессирует. Единственный шанс спасти Еву - провести трансплантацию костного мозга. Но, чтобы подготовить девочку к важной процедуре, необходим дорогостоящий лекарственный препарат. Его стоимость - более миллиона рублей. Семье Евы такие деньги взять негде.

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Евы. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти далее по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. Лечение нужно начать как можно скорее.

Новый день начинается с чистого листа. Как только Ева научилась держать в руке карандаш, снова и снова возвращается к своей мечте. О лазурной воде и закатном небе Ева знает только из книг. Про белых чаек и песчаный пляж – тоже. Из окна больничной палаты, где она бывает чаще, чем дома, моря не видно. Но грезить о нём девочка не перестаёт. Идиллию прерывает мама.

Без таблеток Еве никак. Как и без регулярных переливаний крови. Надо собираться на очередное - пришли "плохие" анализы. Когда до неприличных значений падает гемоглобин, накатывают усталость и апатия.

"Симптомы начали проявляться месяца в 4. Бледность, вялость. Обратились к врачу-гематологу в Ростове. Взяли анализы на все генетические заболевания", - рассказывает Гаянэ Артюнова, мама Евы.

Результаты выбили почву из-под ног. У Евы обнаружили бета-талассемию. Это смертельно опасное заболевание, при котором нарушается синтез гемоглобина и больной нуждается в постоянных переливаниях крови.

"Костный мозг не вырабатывает гемоглобин в нужном количестве. Поднимают гемоглобин до 130, в конце месяца - 65-70", - отметил Шаген Артюнов, папа Евы.

Ева не ходила в детский сад, в школе учится дистанционно. Под запретом спорт и любые активности. Если раньше для нормального самочувствия ей хватало одной процедуры в месяц, сейчас – гораздо чаще. В карточке учёта переливаний донорской крови почти нет места.

Заболевание прогрессирует. Врачи это связывают с началом активного роста ребёнка. Частые переливания крови вредят другим органам - от переизбытка железа страдают печень и селезёнка. Получается замкнутый круг. И дальше – только хуже. Трансплантация костного мозга - единственный шанс на полное выздоровление. Она "перезагрузит" детский организм и даст возможность девочке полноценно жить. Донор уже найден. Чтобы минимизировать риск осложнений, Еве необходимо провести курс терапии стоимостью более одного миллиона рублей.

"Для нашей семьи это большие деньги. И брать их нам негде. Я обращаюсь к благотворителям: "Помогите, пожалуйста!" – говорит Шаген Артюнов.

Мама и папа выплакали все слёзы. Помогает держаться только вера в то, что их девочка обязательно поправится, благодаря добрым людям. Ева не унывает. Она мечтает о море. Старательно рисует кораблик с алыми парусами. Кто стоит на капитанском мостике – догадаться нетрудно. Девочка с озорными глазами, так сильно любящая жизнь.

Ещё раз напомним - болезнь Евы быстро прогрессирует. Трансплантацию костного мозга важно провести в ближайшее время. Врачи дают благоприятный прогноз. Специалисты уверены - у девочки есть шанс на полное выздоровление. Помощь каждого нужна и важна прямо сейчас! Сделать доброе дело просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Евы Артюновой, программа 1648

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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