11 июля - День памяти жертв Волынской резни

Поддержка нацизма приводит к страшным разрушительным последствиям, о чем свидетельствует история. Такое заявление сделал председатель Государственной думы России Вячеслав Володин во вторник, 11 июля, когда отмечается День памяти жертв Волынской резни — уничтожения польского населения бандеровцами.

Володин напомнил в своем Telegram-канале, что за 1943-1944 годы были зверски убиты десятки тысяч человек, но действующий киевский режим возвел в герои совершавших кровавые преступления Бандеру и его подручных. При этом Варшава, предавая память жертв Волынской трагедии, снабжает киевский режим очередными партиями оружия для новых преступлений.

Государствам — членам НАТО пора осознать, насколько чудовищную ошибку они совершают. Поддержка нацизма в 30-е годы привела ко Второй мировой войне — важно не допустить повторения трагедии, подчеркнул российский политик.

Ранее российский посол в Белоруссии Борис Грызлов отмечал, что США, НАТО и Евросоюз берут на вооружение украинский нацизм для борьбы против России. Дипломат счел пугающе очевидными исторические параллели событий прошлого века с нынешней ситуацией на Украине. Он указал, что Вашингтон и Брюссель "действуют в рамках той же заведомо провальной парадигмы, пытаясь превратить украинский нацизм в оружие против России".

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