Вступил в силу запрет уклонистам водить автомобиль

Соответствующий приказ издало МВД России

В России с 11 июля вступил в силу приказ Министерства внутренних дел, которым утверждается порядок ограничения водительских прав уклонистам от службы в армии.

Согласно документу, при поступлении сформированного в едином реестре сведений о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, право на управление транспортными средствами в отношении такого физического лица ограничивается.

Эти данные поступят в информационную систему ГИБДД в течение суток, столько же отводится на отмену решения в случае изменения статуса военнообязанного в реестре, сообщает РИА Новости.

Ранее комиссия правительства России по законопроектной деятельности не поддержала инициативу об освобождении от частичной мобилизации граждан, не проходивших военную службу. В правкомиссии назвали защиту Родины долгом и обязанностью россиян в соответствии с Конституцией Российской Федерации.

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