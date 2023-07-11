Симба, Нилан, XÆA-12 и еще 7 странных имён детей звезд

Творческие люди очень креативны

Певица Нюша назвала свою дочку Симба, как львёнка из известного мультфильма. Виктория Лопырёва назвала сына Лионелем в честь футболиста Месси. А в честь кого назвала сына Жаном Лера Кудрявцева? И почему Никита Джигурда выбрал своим детям имена Мик-Анжель-Крист и Эва-Влада?

Никита Джигурда

Певец и шоумен Никита Джигурда для своих детей от фигуристки Марины Анисиной выбрал сразу несколько имён. Его сына зовут Мик-Анжель-Крист, а дочку Эва-Влада. Правда, зная Джугурду, такому выбору мало кто удивился.

"Но, знаешь, я думаю, он прямо подумал очень хорошо всё-таки, прежде чем дать им имена и... Не знаю, что в голове у Никиты, по-моему, не знает даже сам Никита", - говорит актер Дмитрий Красилов.

Но он всё-таки знает и считает такие имена очень даже обычными, по крайней мере, когда они расшифрованы.

"Эва-Влада. Есть Лада, она Лада, богиня Лада. Эва - власть. То есть власть первородной женщины. Эва-Влада-Крист, поскольку она младшая сестра Анжеля. Мик - сокращённо Микаэль, Анжель - он родился в день ангела по французскому календарю. Анжель - ангел. Крист - Христос. По-французски Крист, по-русски Христос. Он родился седьмого января в семь часов вечера и семь минут", - объясняет Джигурда.

Что ж, ясненько. Но каким из двух и трёх имён родители зовут детей? Оказывается, по-разному. Как захочется Джигурде, так и кличет сына: то Миком, то Анжелем, то Кристом. Так же и с дочкой.

"Я называю её Эва, Ладочка моя, богиня Лада. "Христос мой", - малому говорю. И разные... Оно же как раз хорошо. Мы же все многоликие и единые, в каждом из вас, из нас много ипостасей", - говорит Джигурда.

И дети привыкли. К тому же они вместе с мамой живут во Франции, где многосоставные имена вполне обычное дело, в отличие от нашей действительности. Взять хотя бы то, как будут звучать эти имена с отчеством.

"Будет получаться Ева-Влада Никитична, наверное. И Мик-Анжель-Крист Никитович, что довольно, конечно же, нелепо. Но к этому относиться можно исключительно, как к блажи. Потому что главное - чтобы это потом не навредило детям", - говорит журналист Илья Легостаев.

Сегодня Мику-Анжелю уже 14 лет, а дочке Эве - 13.

"Эвочка, доченька моя любимая, единственная богиня, она хочет в Россию. Анжель - типа "я француз", Эва - "а я русская". Кокошники там надевает и изучает русский язык по компьютеру с русской школой", - говорит Джигурда.

Джигурда общается с детьми по видеосвязи и почти не видится вживую, но многие интернет-пользователи уверены: может, оно и к лучшему. Чем меньше дети будут видеть странные поступки своего папы, на которые он всегда горазд, тем здоровее будет их психика.

Нюша

Певица Нюша впервые стала мамой в 2018 году. В браке с бизнесменом Игорем Сивовым родилась девочка, которую супруги назвали Симбой. Как львенка из мультфильма "Королев Лев". Правда, поклонники артистки никакой логики в этом не увидели. Взять хотя бы то, что в мультике львёнок Симба - это мальчик. С другой стороны, чему тут удивляться? Ведь певица сама изменила своё имя в паспорте и официально превратилась из Анны в Нюшу.

В своих соцсетях певица объяснила подписчикам: они с мужем понимали, что будут разные мнения насчёт имени дочки, но им важно только их собственное. Правда, чем именно руководствовалась пара, помимо мультика, Нюша так и не объяснила.

"Творческие люди, они очень креативны, поэтому имена такие. Почему Симба вызывает ассоциации - тут, конечно, понятно. Потому что мультик очень популярен, но пройдёт какое-то время, вероятно, он подзабудется, и останется просто экзотичное такое имя", - рассуждает актриса Ирина Безрукова.

Позже Нюша добавила, что озвучила неполное имя дочери. По документам оно двойное - Серафима-Симба, через дефис. Когда стало известно, что Нюша ждёт второго ребёнка, мальчика, поклонники гадали, какое имя придумают ему. Певица обещала так же выбрать что-то необычное. После рождения сына она полгода держала его имя в секрете, а потом рассекретила. Оказалось, что звёздная пара назвала мальчика Саффрон.

"Это древнегреческое имя. Софроний - это святой человек был, в церкви он служил. Это очень будет порядочный, скромный - Софроний. Он будет сочувственный человек, он не будет драться в школе, он будет хорошо учиться, он будет спокойный, мыслящий человек", - объясняет психолог, специалист по именам Борис Хигир.

Хотя имя сына певицы тоже необычное, поклонники всё-таки были слегка разочарованы. В Сети шутят, что мальчику всё равно не миновать прозвища Пумба или Тимон.

Виктория Лопырева

Модель Виктория Лопырёва тоже выбрала двойное имя для своего единственного сына от бизнесмена Игоря Булатова. Мальчика назвали Марк-Лионель. Правда, какое-то время она об этом никому не рассказывала.

А потом не выдержала и очень подробно объяснила, как они с Игорем выбирали имя сыну. Первое - Марк - связано с тем, что в роду обоих родителей есть Марки, а второе - Лионель или коротко Лео - в честь звезды мирового футбола Лионеля Месси. Виктория очень любит футбол, вела про него программу и даже была замужем за футболистом Фёдором Смоловым. А теперь, видимо, хочет привить увлечение футболом и сыну. Недавно Вика записала его на тренировки.

"Будет крутой российский футболист. Почему бы нет?" - говорит певец Родион Газманов.

Вполне возможно. Вот только не факт, что российский: Лопырёва с сыном живёт в Дубае. Марк-Лео очень часто появляется в её соцсетях.

"Честно говоря, тоже до определённого момента считала, что ребёнка показывать не стоит, но я поговорила с астрологом, и мне сказали, что "итс окей", - говорит Лопырева.

Марку-Лионелю четыре года. За это время он успел поколесить с мамой по всему миру, ведь модель родила его в одной из клиник США, потом какое-то время жила с мальчиком в Турции, а теперь в Эмиратах, за что, кстати, Вику часто упрекают в Сети, мол, у ребёнка нет нормального дома, всё время на чемоданах.

"Я в детстве мотался по гастролям постоянно. Это тоже детство. Если у Вики было время и возможность с ребёнком быть, заниматься и общаться... Не то что там поехала куда-то, на няньку скинула, и всё, и забыли, то это плохо", - говорит Родион Газманов.

Судя по соцсетям, Вика как раз всё время с сыном, в отличие от его отца. Булатов бОльшую часть времени живёт в России, из-за чего, кстати, не раз появлялись слухи о разводе пары, но официально они пока не подтвердились. Недоброжелатели уверены, что красавица-блондинка давно нашла замену мужу в лице какого-нибудь шейха, с которыми часто тусуется в Дубае.

Владимир Кристовский

Лидер популярной группы "УмаТурман" Владимир Кристовский - многодетный отец. В первом браке с Валерией Римской у солиста родилось четыре дочки, у которых красивые и необычные имена: Ясмин, Станислава, Мия и Ума.

Старшую дочь Валерия и Владимир, оба большие фанаты западной музыки, назвали в честь жены солиста группы "Дюран Дюран" Ясмин Ле Бон. Когда родилась вторая дочка, решили подобрать ей что-то созвучное с именем старшей дочки: Яся - Стася. Так появилась Станислава.

"И была Мия, которая названа в честь Мии Уоллес, героини Умы Турман в фильме "Криминальное чтиво". Ну это же надо было выпендриться? Выпендрились. А потом вдруг неожиданно я опять забеременела, я думаю: ну что уже теперь делать, остаётся назвать Ума. И на этом дети, собственно говоря, прекратились. Имена закончились просто", - шутит бывшая жена Кристовская Валерия Римская.

По сути, Кристовский участвовал в воспитании только старшей дочери, которая появилась на свет ещё до того, как семья переехала в Москву из Нижнего Новгорода. Позже на семью у музыканта попросту не хватало времени. Пока он пропадал на репетициях, концертах и в студиях звукозаписи, все заботы о дочках взяла на себя Валерия.

"У него был самый чёс, как говорят музыканты. То есть его практически дома не было. Он замечал, что у него, вообще, появляются дети, только вот... Забегает - три ребёнка, приехал с гастролей - уже четыре ребёнка", - иронизирует Римская.

Для многих Владимир и Валерия были образцовой семьёй, так что новость о том, что спустя 17 лет брака музыкант решил развестись, повергла окружающих в шок.

2У меня была своя жизнь, связанная с детьми, у Вовы была своя жизнь, связанная с творчеством. Они в какой-то момент просто пошли параллельно, не в разные стороны, просто параллельно настолько, что было проще уже вот так вот параллельно и идти. Чтобы каждый мог что-то делать со своей жизнью уже сам. Другой вопрос, что Вове было легче, потому что его параллельная жизнь сразу в какое-то другое русло вошла", - говорит Римская.

А точнее, с другой женщиной. Со своей новой избранницей Ольгой Пилевской музыкант познакомился задолго до развода, а потом девушка снялась в клипе на песню "Оля из Сети".

"Оля из Сети. Я не могу ни есть, ни спать", - пел Кристовский.

Эти слова оказались пророческими. Между музыкантом и актрисой завязался роман, который позже перерос в официальный брак. Первым у супругов родился сын, которого, кстати, назвали просто и понятно - Фёдор. А недавно у пары появилась ещё и дочка, пятая для Владимира. Её назвали Тея, что означает "охотница".

"Тея - это грузинское имя. Оно было очень древнее. Это очень сильные личности, женщины Теи. Они благородные, они душевные, они сочувственные", - говорит Борис Хигир.

Видимо, чтобы имя по оригинальности не уступало старшим единокровным сёстрам. Они, кстати, часто бывают в гостях у папы и с удовольствием нянчат брата и сестру.

Лера Кудрявцева

Телеведущая Лера Кудрявцева первого ребёнка родила в 19 лет и назвала его Жан.

"Ну, вы знаете, имя Жан не самое экзотичное на самом деле", - говорит Родион Газманов.

Ну может, сейчас, среди Ум и прочих Энжелов, оно кажется обычным, а в 90-е, когда родила Кудрявцева, это казалось экстравагантным. Отцу мальчика, барабанщику группы "Ласковый май" Сергею Ленюку, видимо, было всё равно, как назвать сына. Он мотался по гастролям и активно изменял Лере, за что она его в итоге бросила.

Ведущая потом рассказывала журналистам, что в юности она любила фильмы с актёром Жаном-Клодом Ван Даммом, вот и решила назвать в честь него сына Жаном.

"На самом деле, она просто хотела, чтобы он садился на шпагат, и, когда ему сыпят песок в лицо, он мог дальше работать", - шутит актер Дмитрий Красилов.

Но на шпагат сын телеведущей никогда не садился. Жан Ленюк далёк от спорта, он выучился на ветеринара, а сегодня работает на телевидении в техническом отделе. Характер у Жана закрытый. В отличие от мамы, он не любит мелькать на публике. Пару лет назад у него родился сын - Лев Жанович. Получается, что фантазия Леры отразилась и на внуке.

Кстати, почти одновременно с тем, как стать бабушкой, Лера Кудрявцева ещё раз стала мамой, родила дочку от мужа - хоккеиста Игоря Макарова. В этот раз она не стала повторять ошибки молодости и назвала дочку просто - Мария.

Мария Горбань

Актриса Мария Горбань второго ребёнка, сына, рожала в США. Может быть, поэтому имя ему выбрала тоже американское – Нилан. А вот отчество у маленького Нилана вполне себе российское - Кириллович. Его папа - оператор Кирилл Зоткин.

Теперь, когда Нилану уже полтора года, Горбань часто выкладывает фото и видео с ним, как и со старшей дочкой, которую актриса родила в первом браке с осветителем Олегом Филатовым. Однако общий ребёнок не скрепил отношения пары. После рождения дочери супруги вскоре подали на развод.

Актриса рассказывала своим подписчикам, что дочь от первого брака не ревнует её ко второму ребёнку, наоборот, - помогает и заботится о своём младшем брате. У девочки тоже необычное, но довольно популярное сейчас имя - Стефания. И очень артистичный характер.

"Как вы думаете, в кого она пошла, если я хотела быть клоунессой? Конечно, Стефания пошла в меня, в папу, в бабушку, в дедушку. У нас театральная семья, и думаю, что это гены", - говорит Горбань.

Маша рассказывала в своих соцсетях, что всего через неделю после рождения дочки была вынуждена вернуться на работу.

После вторых родов актриса захотела побыть в декрете подольше, но что-то пошло не так.

"Я отдыхала целых три дня. Теперь можно и поработать", - говорит Горбань.

И спустя два месяца она уже снова была на съёмочной площадке. Да и теперь

она часто бывает в разъездах по работе, а с сыном остаётся муж. Как говорится, актриса - это не профессия, а образ жизни.

Наталья Водянова

Звезда мирового подиума Наталья Водянова назвала единственную дочь в честь питерской реки Невы. Когда модель спрашивают: "Почему так?", она отвечает с юмором: "Ну а как? Не в честь Оки же?" Хотя в России много и других рек.

Правда, ударение в имени дочки супермодели ставится всё-таки на первый слог - Нева. Поклонники Водяновой считают, что необычное имя вполне подходит ребёнку, чей отец английский лорд Джастин Портман.

Нева - единственная дочь супермодели. У неё есть два родных брата и два единоутробных. Последних Водянова родила в браке с наследником модной империи и миллиардером Антуаном Арно. Кстати, кроме старшего сына Лукаса, у остальных мальчиков привычные для русского уха имена - Виктор, Максим и Роман. Похоже, что Арно не возражал против этого. Он понимает, как для Водяновой важно поддерживать связь с родными корнями.

"Для меня это очень важно как для матери - сохранять их материнский язык, поддерживать. Для этого, конечно, им нужно прямое общение с русскими людьми", - говорила Водянова.

Поэтому модель не раз брала детей в Россию, куда приезжает по делам своего благотворительного фонда.

"Мои детки, потому что они привыкли к космополитичному образу жизни, поэтому они, в принципе, очень любят куда-то ехать, что-то делать. Для них это очень интересно", - говорила модель.

Но всё-таки дети Водяновой выросли в Европе и получили соответствующее воспитание. Да и по-русски они хоть и понимают маму, но отвечают чаще всего на английском. Так что с российской культурой и менталитетом их связывают разве что имена.

Ольга Шелест

Популярная телеведущая Ольга Шелест всегда отличалась позитивом и лёгким отношением к жизни. Так что и дочек назвала позитивно и необычно: Муза и Айрис.



Первая дочка Муза появилась у ведущей в 36 лет, что, по мнению многих, достаточно поздно.

"Да у нас, вообще, в стране ищут всегда, за что зацепиться. Я считаю, что вопрос не в возрасте, вопрос в возможностях. Иной раз в 18 не можешь родить, и это какие-то устарелые стереотипы", - говорит фигуристка Ирина Слуцкая.

А следовать стереотипам - точно не про Шелест. Во время первой беременности она практически не изменила образ жизни, занималась спортом и путешествовала, а с отцом девочки, продюсером Алексеем Тишкиным, с которым 16 лет жила в гражданском браке, расписалась только перед рождением Музы.

Муза вдохновила родителей не только на брак, но и на второго ребёнка. Через два года у пары родилась Айрис, что означает "ирис" - цветок. В своих соцсетях телеведущая иногда делится с подписчиками, как устроен их быт. Так младшая дочка спокойно донашивает наряды старшей, а ещё они постоянно соперничают друг с другом за внимание матери, могут даже подраться. В общем, всё, как у Льва Толстого: все счастливые семьи похожи друг на друга.

Елена Ильиных и Сергей Полунин

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных и артист балета с мировой известностью Сергей Полунин, пожалуй, в выборе имён для своих сыновей переплюнули всех вышеперечисленных, потому что их мальчиков зовут Мир и Дар.

Хотя Полунин известен своей оригинальностью. Чего только стоит его татуировка с президентом России. Елена полностью принимает то, что он делает. Более того, близкие пары говорят, что спортсменка чуть ли не полностью растворилась в Сергее, ездит с ним по всем гастролям, участвует в шоу мужа. Вот и выбор имён детей Елена полностью доверила Сергею. У неё были заготовлены имена для девочек, но они не пригодились. У Сергея в запасе тоже были варианты, такие как Шива и даже Адольф, так что Мир и Дар, можно сказать, это ещё цветочки. А вот суеверие, что имя наделяет человека какими-то особенными чертами характера, в случае с Миром и Даром, похоже, действует.

"Когда мы с ним общались, буквально это было месяц назад, и он сказал, что тот ребёнок, который у него Мир, он такой добрый. Вот я сейчас говорю - у меня аж мурашки по коже. Он готов отдавать своё сердце, душу. А тот, который Дар, он, значит, такой - "любите меня". Представляете?" - рассказывает радиоведущая Алла Довлатова.

Представляем. Как и то, что мальчики вряд ли когда-то встретят кого-то с такими же именами. Вот это действительно круто.

Илон Маск

И на вершине нашего рейтинга миллиардер Илон Маск. Он дал сыну такое имя, которое даже сложно произнести вслух, потому что оно состоит из символов. Чтобы не было недоразумений, пусть Илон сам объяснит, как это прочесть.

"Буква Х так и произносится. А, Е произносится как "аш", а А-12 - это уже мой вклад. "Архангел-12" - это предшественник сверхзвукового разведчика СР-71", - объясняет Маск.

Видимо, мальчику теперь придётся всегда объяснять это окружающим. На самом деле, по словам миллиардера, имя сыну придумал не он, а мама ребёнка - певица Граймс, так что все вопросы к ней, а по её словам, в имени ребёнка зашифрованы названия самолёта-разведчика, математической переменной и искусственного интеллекта.

"Каждый вправе называть своего ребёнка, как он хочет, но ребёнок вправе потом поменять себе имя, если его что-то не устраивает", - говорит певица Анна Семенович.

Видео: "Странные имена звёздных деток"

Кстати, у нас в России был похожий случай - родители назвали ребёнка Боч РВФ 260602, что расшифровывается как "биологический объект человек рода Ворониных-Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года". Работники загса не стали регистрировать ребёнка с таким необычным именем. Маленький Боч, как его все называли, остался без документа о рождении. Чтобы пойти в школу, ему пришлось получать международный паспорт. А в 14 лет мальчик поменял имя на простое и понятное. Теперь он Игорь Воронин. Его пример - как предупреждение всем родителям, чтобы они всё-таки не слишком выпендривались.

По материалам программы «10 самых...".

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