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США отвергли угрозу единству НАТО из-за кассетных боеприпасов для Киева

10:19
  • вторник
  • 11 июля 2023

Не все союзники поддержали это решение Вашингтона

Решение США о поставках Киеву кассетных боеприпасов не представляет угрозы для единства НАТО. Такое заявление сделал во вторник, 11 июля, советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
Global Times: США передадут Киеву подлежащие утилизации кассетные боеприпасы

По утверждению чиновника, "существует широкая мера понимания, почему Соединенные Штаты приняли это решение", сообщает РИА Новости.

Ранее официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Набила Массрали заявила, что Евросоюз осведомлен о планах США поставить Украине кассетные боеприпасы, но "это вопрос между страной, которая поставляет боеприпасы, и Украиной". При этом Брюссель не изъявил желания следовать примеру Вашингтона.

Британские власти остаются ярыми приверженцами конвенции о запрете использования кассетных боеприпасов, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. При этом политик подчеркнул, что другие страны должны самостоятельно принимать решение об использовании кассетных боеприпасов в локальных конфликтах.

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