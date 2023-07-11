Собянин: Москва — один из мировых лидеров по темпам и качеству реставрации памятников

Их реставрируют вместе с благоустройством территорий

Москва является одним из мировых лидеров по реставрации памятников истории и культуры. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"При комплексном благоустройстве территорий тоже уделяем таким объектам пристальное внимание. Например, в этом году впервые за 40 лет заработал керамический фонтан на благоустроенной территории у отреставрированного павильона №30 на ВДНХ. Почти все керамические детали заново отливали в мастерской, также проложили новые инженерные коммуникации и заменили все его оборудование", - написал Собянин.

Мэр отметил, что бывают случаи, когда главный акцент - сами здания, а благоустройство территории - завершающий этап создания единого ансамбля. Одним из таких примеров стал Московский дворец пионеров. Там восстанавливают сразу пять корпусов, а финалом станет благоустройство прилегающей территории. Исторические элементы будут сохранены и при необходимости отремонтированы.

Также продолжается реставрация ансамбля усадьбы "Покровское-Стрешнево", которая началась в 2022 году вместе с реабилитацией территории одноименного парка.

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