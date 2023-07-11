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CNN: Турция может ратифицировать заявку Швеции в НАТО до 23 июля

10:39
  • вторник
  • 11 июля 2023

Анкара смягчила позицию по этому вопросу

Великое национальное собрание Турции может ратифицировать заявку на вступление Швеции в НАТО до конца следующей недели. Об этом рассказали источники телеканала CNN Türk.

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Формальная процедура требует сначала принятия заявки Стокгольма комиссией по иностранным делам парламента Турции, затем она поступит на рассмотрение Генеральной Ассамблеи Великого национального собрания.

После одобрения и публикации в правительственном вестнике с подписью главы государства процесс утверждения членства Швеции в НАТО со стороны Анкары будет официально завершен.

10 июля, которое генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал историческим днем, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пообещал направить в парламент заявку Швеции на членство в альянсе. По словам Столтенберга, это произойдет "как можно скорее", хотя конкретные сроки неясны.

В Турции оппозиционные политики и СМИ заявили, что Эрдоган поддался шантажу Запада, хотя еще совсем недавно заявлял о невозможности принятия в НАТО Швеции.

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