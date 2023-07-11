CNN: Турция может ратифицировать заявку Швеции в НАТО до 23 июля

Анкара смягчила позицию по этому вопросу

Великое национальное собрание Турции может ратифицировать заявку на вступление Швеции в НАТО до конца следующей недели. Об этом рассказали источники телеканала CNN Türk.

Формальная процедура требует сначала принятия заявки Стокгольма комиссией по иностранным делам парламента Турции, затем она поступит на рассмотрение Генеральной Ассамблеи Великого национального собрания.

После одобрения и публикации в правительственном вестнике с подписью главы государства процесс утверждения членства Швеции в НАТО со стороны Анкары будет официально завершен.

10 июля, которое генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал историческим днем, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пообещал направить в парламент заявку Швеции на членство в альянсе. По словам Столтенберга, это произойдет "как можно скорее", хотя конкретные сроки неясны.

В Турции оппозиционные политики и СМИ заявили, что Эрдоган поддался шантажу Запада, хотя еще совсем недавно заявлял о невозможности принятия в НАТО Швеции.

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