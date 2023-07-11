ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Пермском крае на сплаве пропали 22 туриста

10:23
  • вторник
  • 11 июля 2023

В том числе 11 детей

 

22 человека, в том числе 11 детей, пропали при сплаве по реке Усьва в Пермском крае.

Группа должна была выйти на связь в воскресенье, 9 июля, но уже два дня от нее нет никаких вестей.

Начаты поиски, сообщает РИА Новости со ссылкой сообщение регионального главка МЧС. В них задействованы спасатели и сотрудники полиции.

По информации telegram-канала SHOT, команда не зарегистрировала себя как туристическую группу. Протяженность сплава составляет 175 километров.

Источник "Известий" передает, что пропавшие туристы вручную тянут лодки из-за обмеления реки. К ним на помощь отправили вертолет.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Поисковая операция МЧС России
Поисковая операция МЧС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.