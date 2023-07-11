В Пермском крае на сплаве пропали 22 туриста

В том числе 11 детей

22 человека, в том числе 11 детей, пропали при сплаве по реке Усьва в Пермском крае.

Группа должна была выйти на связь в воскресенье, 9 июля, но уже два дня от нее нет никаких вестей.

Начаты поиски, сообщает РИА Новости со ссылкой сообщение регионального главка МЧС. В них задействованы спасатели и сотрудники полиции.

По информации telegram-канала SHOT, команда не зарегистрировала себя как туристическую группу. Протяженность сплава составляет 175 километров.

Источник "Известий" передает, что пропавшие туристы вручную тянут лодки из-за обмеления реки. К ним на помощь отправили вертолет.

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