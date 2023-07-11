Будущие контрактники рассказали о желании служить в зоне СВО

У многих в зоне СВО находятся друзья и родные

Будущие контрактники рассказали о мотивации пойти на службу. По словам одного из них, у него в зоне СВО служат многие близкие друзья.

Еще один мужчина рассказал, что отправляется в зону СВО, чтобы поддержать своих друзей и защитить интересы страны.

"Я служил до этого в спецназе, наши многие ребята там, я тоже хочу поддержать ребят и страну", - пояснил он.

Единый пункта отбора на контрактную службу расположен по адресу: ул. Яблочкова, д. 5, стр. 1. Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.

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